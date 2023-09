Europol en Finse politie halen online marktplaats Piilopuoti offline

Europol en de Finse politie hebben tijdens een gezamenlijke operatie de online marktplaats Piilopuoti offline gehaald. De Finse marktplaats was sinds vorig jaar mei op het Tor-netwerk te vinden en bood allerlei soorten drugs aan. Het ip-adres en locatie van onion-services, zoals websites op het Tor-netwerk worden genoemd, zijn verborgen. Dit moet voorkomen dat ze worden gecensureerd of de beheerders geïdentificeerd, aldus het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk.

In dit geval lukte het de Finse politie, in samenwerking met Europol en de Duitse en Litouwse autoriteiten, om de webserver van de marktplaats in beslag te nemen. Daardoor is ook informatie van gebruikers in handen van de autoriteiten gekomen. Verdere details over het onderzoek wil de Finse politie niet geven. Bezoekers van de marktplaats krijgen nu een melding te zien dat het domein in beslag is genomen.