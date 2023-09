Mozilla in gesprek met toezichthouders over effectiviteit browserkeuzescherm

Mensen zouden tijdens de eerste keer dat ze hun smartphone of computer instellen de keuze moeten hebben welke browser ze willen gebruiken, zo stelt Mozilla, dat hier met toezichthouders, consumentenorganisaties en bedrijven over in gesprek is. "Een groot deel van onze online ervaring wordt gecontroleerd door een klein aantal techbedrijven", zo stelt de Firefox-ontwikkelaar.

Toezichthouders wereldwijd kijken naar verschillende oplossingen om de macht van deze gatekeepers in te perken of hebben die al ingevoerd. Het gaat dan onder andere om een browserkeuzescherm, waarbij gebruikers zelf hun browser kunnen kiezen. Hoe dit scherm wordt vormgegeven en wanneer het wordt getoond maakt veel uit voor de keuze van gebruikers, zo stelt Mozilla op basis van eigen onderzoek.

Voor het onderzoek kregen twaalfduizend mensen in Duitsland, Spanje en Polen een virtuele Windowscomputer of Androidtelefoon voorgeschoteld, met verschillende soorten browserkeuzeschermen en momenten wanneer die verschenen. Daaruit blijkt dat de positie van de browser in het keuzescherm veel uitmaakt. Lager geplaatste browsers worden minder vaak gekozen.

Verder blijkt dat de meeste mensen tijdens de eerste setup van hun apparaat het keuzescherm willen zien. "Dat is logisch, tijdens het instellen van hun apparaat maken mensen ook andere belangrijke beslissingen over de apparaatinstellingen, maar een keuzescherm dat tijdens het eerste gebruik van de vooraf geïnstalleerde browser wordt getoond verstoort waarschijnlijk de workflow", aldus Mozilla.

Het onderzoek laat volgens de Firefox-ontwikkelaar zien dat het ontwerp van het keuzescherm fundamenteel is. "Besturingssystemen hebben de mogelijkheid en prikkel om mensen richting hun eigen producten te pushen. Dit is niets nieuws. We hebben ontdekt dat zelfs kleine aanpassingen de effectiviteit van browserkeuze-oplossingen kunnen beïnvloeden", gaat Mozilla verder. Dat gaat de bevindingen nu met toezichthouders en consumentenorganisaties bespreken.