Philips Hue verplicht aanmaken van account om lichten te bedienen

Door Anoniem: Op deze flauwekul zit ik echt niet te wachten. Dus dat wordt waarschijnlijk HUE volledig van het internet afhalen en hopen dat de app het blijft doen. Dan maar geen firmware updates meer.

En daar komt de volgende lading onveilige IOT.Ik zal wel een ontzettende ouwe low-tech zijksnor zijn, maar ik mis echt compleet het nut van lampen die je via de Wifi moet kunnen besturen... Of for that matter wasmachines, koffiezet apparaten danwel koelkasten.Lampen aan en uit kunnen zetten tijdens een vakantie? hadden we 30 jaar geleden al een mechanisch klokje voorIs de wasmachine al klaar? Dat kun je ook gewoon even horen bij de deur beneden wanneer je een bakje koffie pakt.Dat koffie apparaat hoor je ook pruttelen vanuit de woonkamer, dus ook daar geen smartphone app nodigEn als ik wil weten wat ik moet bij kopen, maak ik wel een lijstje. Op papier of in mijn mobieltje, volstraat prima. Hoeft mijn koelkast echt niet voor me bij te houden.Zelfs het nut van een Smart-TV ontgaat me. Leuke functionaliteit in het begin, ja... maar dat scherm van 2500,- doet het na 5 jaar ook nog en echt niet dat er dan nog updates komen van de apps die er op draaien: fimware te oud, betreffende OS niet meer ondersteund, benodigde encryptie formaat niet supported... koop maar een nieuwe TV! Dan liever een klein dedicated doosje van €89,- met HDMI aan je TV hangen, waar je ook Plex, Pathé Thuis en Netflix op kan zetten. Heb ik al die 'Smart' shit ook niet voor nodig.