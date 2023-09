Philips Hue verplicht aanmaken van account om om lichten te bedienen

Philips Hue verplicht gebruikers binnenkort om een account aan te maken voor het gebruik van de app waarmee de lichten zijn te bedienen. Beveiligingsonderzoekers zijn niet blij met de beslissing. "Omdat we steeds meer functies ontwikkelen, is er ook meer behoefte aan geavanceerde beveiliging. Om jouw accounts en producten veilig te houden en ervoor te zorgen dat je het beste uit je systeem kunt halen, moet je zo snel mogelijk een Hue account aanmaken", zo laat Philips op de eigen website weten.

"Philips Hue zal gebruikers binnenkort dwingen om een Hue-account aan te maken en in te loggen om de app te gebruiken en lichten te bedienen. Het beste beveiligingsmodel om slimme apparaten te beschermen is om ze niet te verbinden met internet, of deze optie beschikbaar te houden", zeggen beveiligingsonderzoekers van softwarebedrijf Mysk op X.

Volgens de onderzoekers hebben veel privacybewuste gebruikers juist voor Philips Hue gekozen omdat er geen account vereist was. In een reactie stelt Philips dat de aanpassing gebruikers juist ten goede komt en het inderdaad verplicht wordt om een Hue-account te hebben om de lichten te bedienen. Het Hue-systeem vereist geen internetverbinding.