Proton introduceert zelfontwikkelde, 'censuurbestendige' CAPTCHA

Proton, het bedrijf achter ProtonMail en ProtonVPN, heeft vandaag een zelfontwikkelde CAPTCHA geïntroduceerd die bestand tegen censuur zou moeten zijn en volledig aan de AVG voldoet. De Proton CAPTCHA is volgens het bedrijf met een 'privacy-first' aanpak ontwikkeld die volledig aan de AVG voldoet, is mobiel vriendelijk en maakt geen gebruik van third-party services.

Verder beschikt de CAPTCHA-oplossing over verschillende beschermingsmaatregelen om misbruik te voorkomen, zoals proof of work, visuele puzzels en privacyvriendelijke botdetectie. Zo moeten gebruikers bijvoorbeeld een puzzelstuk op de juiste plek leggen om de captcha op te lossen. "Ons doel is het bieden van een CAPTCHA die toegankelijk, bruikbaar, privacyvriendelijk en bestand is tegen zelfs de meest geavanceerde dreigingen", zegt Eamonn Maguire van Proton. Op dit moment maakt alleen Proton gebruik van de CAPTCHA, maar het bedrijf overweegt om die via een API toegankelijk te maken voor derde partijen die privacy belangrijk vinden.