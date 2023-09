SGP Zeeuwse gemeente wil dna-database om hondenpoep te bestrijden

De SGP van de Zeeuwse gemeente Reimerswaal wil een dna-database opzetten om de overlast van hondenpoep tegen te gaan. De partij heeft hiervoor een motie ingediend waar morgen over wordt gestemd (pdf). Volgens de SGP is hondenpoep in de openbare ruimte één van de grootste ergernissen van de inwoners van Reimerswaal, dat ruim 23.000 inwoners telt.

Hondenpoep heeft zelfs een apart hoofdstuk in het Handhavingsprogramma 2022 van de Zeeuwse gemeente (pdf). Zo worden er boa's ingezet om te handhaven, maar is dit lastig, aangezien overtreders op heterdaad moeten worden betrapt, zo stelt de SGP. "Een DNA-test eenvoudig kan vaststellen van welke hond de gevonden uitwerpselen zijn, zodat de verantwoordelijk eigenaar kan worden achterhaald", staat in de motie.

De partij wil daarom een dna-database met daarin het dna van alle honden in de gemeente. Vervolgens kan op basis van een dna-test de overtreder worden beboet. De kosten van de dna-test zouden op de overtreder moeten worden verhaald. Ook de kosten van de dna-registratie, die tussen de 75 en 100 euro liggen, komen voor rekening van de hondeneigenaar. Via een registratieplaatje kunnen eigenaren aantonen dat een dna-test van hun hond heeft plaatsgevonden.

Voor honden van wie het dna niet in de database is geregistreerd en zich binnen de openbare ruimte van de gemeente bevinden kan een boete worden opgelegd. Analyses blijven met terugwerkende kracht te matchen aan een dna-profiel tot twee jaar na dato. Dit geeft de mogelijkheid om mensen ook na later registreren nog te beboeten. Tevens wil de SGP dat er een 'hondenpoep meldlijn' komt waar mensen door kunnen geven dat ergens uitwerpselen liggen.