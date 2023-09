Politie vindt tien cashtraps bij geldautomaten in centrum Den Haag

De Haagse politie heeft in het centrum van Den Haag bij tien geldautomaten cashtraps aangetroffen. "Hierbij is de gleuf van de geldautomaat door criminelen gemanipuleerd met een afdekplaatje. Daarmee wordt het gepinde geld tegengehouden", aldus de politie. Slachtoffers kunnen denken dat de automaat defect is en vervolgens weglopen. Dan komt de crimineel die de cashtrap verwijdert en het geld uit de geldautomaat meeneemt.

"Dit is een nieuwe vorm van oplichting. Wees scherp hierop en als u het niet vertrouwd of een verdachte situatie ziet bij een geldautomaat", zo laat het politie basisteam van de Jan Hendrikstraat in Den Haag op Facebook weten. Cashtrapping komt echter al langer voor. De politie waarschuwde hier vorig jaar meerdere keren voor en heeft ook een aparte webpagina over het onderwerp.

De European Association for Secure Transactions (EAST) meldde eerder dit jaar nog dat fraude met geldautomaten vorig jaar met 70 procent toenam, wat voornamelijk kwam door een toename van cashtrapping bij geldautomaten. Een trend die voor het eerst in de eerste helft van 2022 was gerapporteerd. EAST baseert zich op cijfers afkomstig van banken uit 21 Europese landen, waaronder ook Nederland