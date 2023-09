Testaankoop wil winkels aansprakelijk maken voor onveilige IoT-apparaten

Webwinkels, marktplaatsen en fysieke retailers moeten aansprakelijk worden gehouden voor onveilige Internet of Things (IoT) apparaten die ze verkopen, zo vindt de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop. Daarnaast moeten fabrikanten beveiliging serieus nemen. Testaankoop deed onderzoek naar zeventien IoT-apparaten, zoals een slimme videodeurbel, een slimme speaker, een slimme thermostaat en een robotstofzuiger.

Het ging om tien producten van goedkope, minder bekende merken afkomstig van Amazon of AliExpress. De overige zeven producten waren van grote, gereputeerde merken die op het moment van aankoop door de fabrikant niet meer werden ondersteund en in principe geen software-updates meer ontvingen. In een paar weken tijd vonden onderzoekers van Testaankoop 61 kwetsbaarheden, waarvan vier als kritiek werden aangemerkt en acht als hoog.

Het ging onder andere om deauthentication-aanvallen en enumeratie van gebruikersnamen. Testaankoop wilde de fabrikanten na het onderzoek informeren. "Voor vier fabrikanten vonden we niet eens contactinformatie. Vier andere reageerden nooit op onze berichten. Twee fabrikanten contacteerden we niet omdat het risico beperkt was", aldus de consumentenorganisatie.

Bij de overige fabrikanten was de respons wisselend. "Maar voor geen enkel toestel met matige tot ernstige en kritische kwetsbaarheden kunnen we met zekerheid zeggen dat de fabrikant zich engageert om de problemen zo goed mogelijk op te lossen." Volgens Testaankoop toont de respons dat veel fabrikanten 'nog een hele weg af te leggen hebben' als het om security gaat.

Verder vindt Testaankoop dat partijen die onveilige IoT-apparaten verkopen meer verantwoordelijkheid moeten dragen. "Het is niet ongebruikelijk dat merken komen en gaan op deze marktplaatsen en dat soms hetzelfde product met identieke kenmerken en specificaties onder een andere naam wordt verkocht. Om deze reden pleiten wij ervoor dat marktplaatsen en (online) winkels ook aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheidsproblemen van de producten die zij verkopen."