Signal-president: AI is in de kern een surveillancetechnologie

Kunstmatige intelligentie is in de kern een surveillancetechnologie waar machthebbers beslissingen en voorspellingen mee kunnen doen die onze toegang tot middelen en kansen bepalen, zo stelt Meredith Whittaker, president van chatapp Signal. Tijdens TechCrunch Disrupt 2023 sprak Whittaker over hoe AI, big data en de 'targeting' industrie van bedrijven zoals Google en Meta niet los van elkaar kunnen worden gezien.

"Het vereist het surveillance-businessmodel; het is een verergering van wat we sinds het einde van de jaren 1990 hebben gezien en de ontwikkeling van surveillance-advertenties. AI een manier, denk ik om het surveillance-businessmodel te versterken en uit te breiden", stelde Whittaker. Ze voegde toe dat ook het gebruik van AI surveillance is.

Whittaker stelde ook dat ze liever in een wereld leeft zonder gezichtsherkenning, gezien het bedrijfsmodel van gezichtsherkenningsbedrijven zoals Clearview, en dat ze dan bepaalde features moet missen. "Uiteindelijk is gezichtsherkenning een tool voor massasurveillance die extreem indringend is."