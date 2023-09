Belastingdienst handelt meeste AVG-inzageverzoeken niet op tijd af

Onder de AVG hebben mensen het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens een organisatie van hen gebruikt, maar de Belastingdienst blijkt de meeste van dergelijke verzoeken niet op tijd af te handelen, zo meldt demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

Iedere belastingplichtige kan bij de fiscus een inzageverzoek indienen met vragen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Op deze inzageverzoeken moet de Belastingdienst binnen één maand beslissen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd. Deze termijnen blijken in een groot deel van de gevallen niet gehaald te worden. Eind augustus 2023 viel tachtig procent van het totaal geregistreerde verzoeken buiten de wettelijke termijn.

"Uiteraard heeft het binnen de gehele Belastingdienst hoge prioriteit om zo snel mogelijk aan de AVG te voldoen, en om de late inzageverzoeken zo snel mogelijk omlaag te brengen", merkt Van Rij op. Toen de AVG in werking trad ontving de Belastingdienst zo'n honderdvijftig tot tweehonderd inzageverzoeken per jaar. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire steeg dit explosief. Vanaf begin 2020 zijn er ongeveer vijftienduizend verzoeken ingediend om inzage in de fraude signaleringsvoorziening (FSV).

Vanwege het niet op tijd behandelen van de inzageverzoeken werden er klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend, die daarop een 'normoverdragend' gesprek had met de Belastingdienst. De fiscus heeft vervolgens een interne audit naar het inzageproces uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat de Belastingdienst in de periode sinds 2021 56 procent van de reguliere AVG-inzageverzoeken niet binnen de wettelijke termijn afhandelde.

Van Rij stelt dat dit onder andere kwam door een gebrekkig proces voor het behandelen van reguliere AVG-inzageverzoeken. Voor de zeventig inzageverzoeken die dit jaar zijn binnengekomen meldt de staatssecretaris dat 54 procent binnen de wettelijke termijn is afgehandeld. De status begin september was dat er nog 37 verzoeken opstaan waarvan tachtig procent nu buiten de wettelijke termijn valt.

"Zoals aangegeven wordt er hard gewerkt om de Belastingdienst AVG-compliant te maken", voegt de staatssecretaris toe. Door meer rapportages en registraties is de fiscus nu beter in staat om de voortgang van AVG-inzageverzoeken beter te volgen en hierop te sturen, aldus Van Rij. "De komende periode zullen we de sturing op dit proces versterken." Het doel is nu om de eerder gedane meldingen dit jaar nog weg te werken en nieuwe verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen.