FBI-agenten gebruiken gezichtsherkenningssoftware zonder training

Verschillende Amerikaanse opsporingsdiensten maken gebruik van gezichtsherkenningssoftware, maar in de praktijk wordt dit gedaan door agenten die geen of geen volledige training hebben gehad. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse rekenkamer (GAO). De in totaal zeven opsporingsdiensten maken al jaren gebruik van gezichtsherkenningssystemen waarmee vele tienduizenden zoekopdrachten zijn uitgevoerd. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij iemand onterecht werd aangehouden na een verkeerde identificatie door dergelijke systemen.

Het volgen van een training is echter niet verplicht voor het gebruik van gezichtsherkenning. Pas twee diensten vereisen sinds april van dit jaar dat agenten eerst een training volgen. Zo vertelde de FBI tegen interne stakeholders dat training voor bepaalde agenten verplicht is om met de software te werken. In de praktijk blijkt het alleen om een 'best practice' te gaan. De Amerikaanse rekenkamner ontdekte dat van de 196 FBI-agenten die van gezichtsherkenning gebruikmaken er slechts tien de training hadden voltooid.

De FBI heeft aangegeven dat het de trainingsverplichting voor alle medewerkers wil invoeren, maar heeft dit nog altijd niet gedaan. Volgens de GAO zou een dergelijk verplichting ervoor zorgen dat FBI-agenten weten hoe ze dergelijke systemen moeten gebruiken. Verder blijkt uit het onderzoek dat vier van de zeven diensten geeft beleid of richtlijnen hebben als het gaat om burgerrechten en -vrijheden met betrekking tot gezichtsherkenningstechnologie. De GAO heeft nu tien aanbevelingen gedaan, waaronder het trainen van personeel en opstellen van beleid.