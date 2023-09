Brits bedrijf mede wegens ransomware failliet, 730 medewerkers op straat

Het Britse logistieke bedrijf KNP heeft mede wegens een ransomware-aanval faillissement aangevraagd, waardoor 730 medewerkers hun baan verliezen. De aanval vond eerder dit jaar plaats en zorgde voor een grote verstoring van belangrijke systemen, processen en financiële informatie. "Hoewel KNP één van de grootste particuliere logistieke groepen is, werd het eerder dit jaar slachtoffer van een ransomware-aanval", zegt aangewezen bewindvoerder Rajnesh Mittal.

Volgens Mittal kan het bedrijf niet verder gaan vanwege de 'uitdagende marktomstandigheden' en het niet kunnen veiligstellen van voldoende investeringen als gevolg van de ransomware-aanval. "We zullen alle medewerkers in deze lastige tijd ondersteunen." KNP Logistics group was het moederbedrijf van de 158 jaar oude vervoerder Knights of Old. Het bedrijf had vorig jaar nog een omzet van omgerekend 115 miljoen euro.