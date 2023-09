Aardappelbedrijf HZPC stelt door cybercriminelen gestolen geld veilig

Het Friese aardappelpootbedrijf Royal HZPC heeft het geld dat twee weken geleden door cybercriminelen werd gestolen veiliggesteld. Het bedrijf meldt op de eigen website dat het met een redelijk niveau van zekerheid kan mededelen dat het geld op geblokkeerde bankrekeningen staat en uit handen de criminelen is. Op 14 september maakte HZPC bekend dat criminelen 'een groot geldbedrag' naar een bankrekening hadden overgemaakt. Verdere details werden niet gegeven.

"Samen met banken en de politie wordt gewerkt om de schade te beperken. De uitkomst hiervan is nog verre van zeker. Een extern forensisch onderzoek is gestart", aldus de verklaring destijds. Nu meldt HZPC dat het is gestart met de juridische procedures om het geld terug te krijgen en ervan uitgaat dat ze hierin slaagt. "Desalniettemin gaan de interne en externe forensische onderzoeken door. Het totale juridische proces kan maanden in beslag nemen." De Leeuwarder Courant laat weten dat de aanvallers toegang tot een systeem van het bedrijf wisten te krijgen.