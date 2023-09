Overheid komt met 300.000 euro cybersubsidie voor kleine bedrijven

De overheid maakt 300.000 euro subsidie beschikbaar om de cybersecurity van kleine bedrijven te verbeteren. Volgens het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken is er een kloof ontstaan tussen de cyberdreigingen en de maatregelen die bedrijven nemen tegen deze cyberdreigingen. "Kleine bedrijven nemen nog niet genoeg maatregelen", zo stelt het DTC op basis van eigen onderzoek en dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De overheidsinstantie merkt op dat praktische voorlichting over cyberveiligheid helpt, maar nog niet elke ondernemer aanzet tot actie. Het DTC wil nu kijken of het wegnemen van een 'financieel knelpunt' ervoor zorgt dat kleine bedrijven wel iets aan hun cybersecurity gaan doen. Hiervoor is er 300.000 euro subsidie beschikbaar. Kleine bedrijven kunnen via de subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen.

Het gaat bijvoorbeeld om het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie. De subsidie bedraagt vijftig procent van de kosten die een it-provider rekent, met een maximum van 1250 euro per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling. Het aanvragen van deze investeringssubsidie kan van 2 oktober tot 1 november, 17.00 uur. Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het subsidiebudget op is.