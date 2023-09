Client-side scanning van agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken gehaald

Vandaag komt de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bijeen, maar het onderwerp client-side scanning is van de agenda gehaald. Nog niet alle EU-lidstaten hebben hun standpunt over het onderwerp bepaald. Dat laten demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid en Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer weten.

De Europese Commissie wil client-side scanning invoeren, waarmee alle chatberichten die Europese burgers versturen worden gecontroleerd. Het onderwerp is al geregeld besproken in de JBZ-Raad, die uit de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van alle EU-lidstaten bestaat. In het algemeen gaan de ministers van Justitie over justitiële samenwerking in zowel burgerlijke en strafzaken als op het gebied van de grondrechten, en de ministers van Binnenlandse Zaken over zaken als migratie, grensbeheer en politiële samenwerking.

In aanloop naar bijeenkomsten van de JBZ-Raad wordt de agenda met te bespreken punten gedeeld. Oorspronkelijk stond client-side scanning ook op de agenda, wat reden was voor de SP en het CDA om hier vragen over te stellen. Zo wilde het CDA weten waarom Nederland alleen wil inzetten op het detecteren van bestaand misbruikmateriaal en geen nieuw materiaal. De SP vroeg waarom het kabinet een eerdere motie over het tegengaan van client-side scanning naast zicht neerlegde en wat het met een andere motie over het onderwerp gaat doen, die oproept om geen onomkeerbare stappen te nemen.

"Het onderwerp voorkomen en bestrijden seksueel kindermisbruik is van de agenda van de huidige JBZ-Raad afgehaald. Het Spaanse voorzitterschap heeft laten weten dat een aantal lidstaten meer tijd nodig heeft voor hun standpuntbepaling. Verwacht wordt dat dit onderwerp wel op de agenda van de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober 2023 zal staan", reageren Yesilgoz en Weerwind voor Rechtsbescherming. Wat betreft de vragen van het CDA en de SP zullen die binnenkort worden beantwoord.