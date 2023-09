Google wijst op onveiligheid SMS om eigen RCS-technologie te promoten

SMS is onveilig en zou niet meer moeten worden gebruikt, zo vindt Google, dat liever ziet dat de eigen RCS-technologie de vervanger wordt. Het techbedrijf is al lange tijd bezig met een campagne voor RCS, waat staat voor Rich Communication Services. Het is een communicatieprotocol dat SMS moet vervangen. Het werkt via de dataverbinding van de telefoon. Wanneer de ontvanger geen RCS ondersteunt wordt er teruggevallen op SMS.

Begin augustus besloot Google om RCS standaard voor alle gebruikers van Messages in te schakelen. Sinds 2019 is Google via de 'Get the Message' campagne bezig met het bekritiseren van Apple voor het niet ondersteunen van RCS op iPhones en deed dat vorig jaar zelfs meerdere keren. Vorige week publiceerde het techbedrijf een video waarin het Apple wederom belachelijk maakte voor het niet ondersteunen van RCS.

Volgens Android Police lijkt het pleidooi van Google voor RCS nobel, maar is het vooral eigenbelang. Als enige RCS-provider kan het op een gegeven moment besluiten om de RCS-communicatie via Chat te verzilveren. Dat is de reden dat third-party apps er geen gebruik van kunnen maken en Android geen RCS-support op systeemniveau biedt, aldus de website eerder dit jaar.

Google gooit het nu via het eigen Security Blog over een andere boeg en wijst naar de onveiligheid van SMS. Het is namelijk mogelijk voor aanvallers om SMS-berichten te onderscheppen of te spoofen. Volgens Google is het dan ook tijd dat de tech-industrie stopt met SMS en kiest voor een veiligere oplossing. Daarbij wijst het techbedrijf naar de brede support van RCS en hoe de technologie de security van iedereen aanzienlijk zou verbeteren.

Apple-ceo Tim Cook liet vorig jaar weten dat iPhone-bezitters er niet om vragen. Daarnaast biedt Apple iMessage als alternatief voor SMS. Ook zou een groot aantal Android-gebruikers geen toegang tot RCS hebben en zijn er allerlei apps zoals Signal en WhatsApp voor mensen die interoperabiliteit zoeken. Eerder deze maand liet Android Police nog weten dat Apple niet door de EU gedwongen wordt om RCS-support aan iMessage toe te voegen.