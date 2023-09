Kamer wil opheldering over filmen openbare weg door particuliere camera's

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid over het filmen van de openbare weg door particuliere beveiligingscamera's en of het klopt dat er in Nederland een landelijk dekkend cameranetwerk ontstaat. Aanleiding is het politieproject Camera in Beeld. Dit is een database waar burgers, bedrijven en overheidsinstanties hun beveiligingscamera's hebben aangemeld, zodat de politie beelden van deze camera's kan opvragen. De database telt 315.000 camera's, waarvan 55.000 van burgers.

"Als we allemaal camera’s ophangen om de buurt in de gaten te houden, kan niemand de straat op zonder te worden gefilmd. Nog los van het feit dat het tegen de wet is, moeten we ons ook afvragen: willen we dat?", zo liet een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens eerder dit jaar tegenover het AD weten naar aanleiding van het aantal camera's dat bij Camera in Beeld is aangemeld.

Eerder deze week besteedde het televisieprogramma Radar aandacht aan deurbelcamera's. "Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, deurbellen met een ingebouwde camera mag je niet zomaar ophangen richting je buren of de openbare weg. Een deurbelcamera moet gericht zijn op je privé terrein. Ook moet de camera duidelijk zichtbaar zijn. Als dit niet het geval is, moet je een bordje ophangen met de tekst ‘hier is cameratoezicht’", zo laat Radar weten.

D66, de SP, Partij voor de Dieren (PvdD) en DENK hebben de minister nu om opheldering gevraagd. "In hoeverre klopt het dat particuliere camera’s eigenlijk de openbare weg niet mogen filmen, en dat dit dus in feite onrechtmatig materiaal is?", zo willen ze weten. De minister moet ook duidelijk maken in hoeverre de bewering klopt dat er een landelijk dekkend cameranetwerk ontstaat en hoe wenselijk ze dat vindt.

"Wat is uw reactie op het gegeven dat privacywaakhonden zich zorgen maken over de groei van het aantal particuliere camera’s die bij de politie zijn geregistreerd?", vragen Kamerleden Dekker-Abdulaziz (D66), Temmink (SP), Van Raan (PvdD) en Van Baarle (DENK) verder. Als laatste moet Yesilgoz een reflectie geven op hetgeen wat Radar vermeldt, dat een camera gericht op de openbare weg in strijd is met de AVG. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.