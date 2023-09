'Burger kan overheidssites beter herkennen via uniforme domeinnaamextensie'

Burgers kunnen websites van de overheid beter herkennen als er gebruik wordt gemaakt van een uniforme domeinnaamextensie zoals .overheid.nl, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd. Volgens de onderzoekers kunnen burgers niet altijd goed herkennen dat online overheidsinformatie ook daadwerkelijk van de overheid is. Daardoor kan er worden gedacht dat een website van de overheid is terwijl dit niet het geval is, of andersom (pdf).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde laten onderzoeken of een uniforme domeinnaamextensie helpt om overheidssites beter te herkennen. Aan het online onderzoek dat vorige maand plaatsvond deden zeventienhonderd mensen mee. Die kregen verschillende websites te zien en moesten steeds aangeven of het een website van de overheid is.

Eerst kregen deelnemers acht websites te zien die de huidige situatie nabootsten, zonder toevoeging van de domeinnaamextensie aan overheidswebsites. Vervolgens werd een korte uitleg gegeven over de domeinnaamextensie en moesten er opnieuw acht websites worden beoordeeld. De helft van de respondenten kreeg de domeinnaamextensie “.gov.nl” te zien en de andere helft “.overheid.nl”.

Ook werd gevarieerd hoe uitgebreid de uitleg was die deelnemers kregen. Zo kreeg de helft van de respondenten een korte uitleg waarin werd uitgelegd dat websites van de overheid eindigen op .overheid.nl of .gov.nl én dat veilige websites https gebruiken. Bij de uitgebreide uitleg werd ook verteld dat het hierdoor moeilijker is voor criminelen om overheidswebsites te vervalsen.

"Het blijkt dat een uniforme domeinnaamextensie zorgt voor betere herkenning van overheidswebsites. Herkenning was hoger nádat men de uitleg kreeg dan voordat men uitleg kreeg", aldus de onderzoekers. "Daarnaast is men beter in het herkennen van websites die niet van de overheid zijn na de uitleg." Ook blijkt dat voor de herkenning van frauduleuze websites die op die van de overheid lijken maar dat niet zijn, de domeinnaamextensie “.gov.nl” mensen beter helpt te herkennen dat dit géén overheidswebsites zijn. Subjectief gezien hebben burgers echter een voorkeur voor “.overheid.nl”.

"Kortom, uit dit onderzoek blijkt dat een uniforme domeinnaamextensie burgers helpt om snel en gemakkelijk te beoordelen of een website daadwerkelijk van de overheid is. Het valt dan ook aan te raden om voor websites, e-mailberichten, social media berichten en apps een uniforme domeinnaamextensie te gebruiken, zodat het overheidsportfolio voor de burger beter te herkennen is", zo concluderen de onderzoekers.