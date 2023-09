TU Eindhoven scoort onvoldoende voor data- en privacybescherming

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) scoort onvoldoende voor data- en privacybescherming, zo blijkt uit onderzoek van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De 'privacy-volwassenheid ' van de TU/e krijgt op een schaal van vijf punten een 1,3. Ondanks verschillende stappen is de TU/e nog altijd niet in controle wat betreft data- en privacybescherming om te voldoen aan de AVG, aldus het onderzoeksrapport waar Cursor over bericht, het nieuwsplatform van de universiteit.

De lage score is volgens de FG te verklaren door de wetenschappers van de TU/e. "Ondanks de grote hoeveelheid ervaring met risicovolle dataverwerkingsactiviteiten in het onderzoeksdomein, zijn het de wetenschappelijke afdelingen die het algehele volwassenheidsniveau van de organisatie laag houden. De grootste tekortkomen is het gebrek aan overzicht van de gegevens die worden verwerkt, het lage privacybewustzijn en de afwezigheid van onderzoekspecifiek privacybeleid."

Verder wijst de FG ook naar het datalek bij ID-Ware, waar gegevens van duizenden universiteitsmedewerkers werden gestolen. “Hoewel de universiteit dit datalek correct heeft afgehandeld, bleek de verwerking tussen de TU/e en ID-Ware zelf niet in overeenstemming met de AVG", aldus de FG. "Door het lage volwassenheidsniveau van de TU/e was de omvang van het incident zo excessief. Een groot deel van de data die bij de leverancier stond, had er niet (meer) moeten zijn. Het datalek toonde dus precies aan hoe belangrijk het is om naar een hoger volwassenheidsniveau te gaan."