Driekwart Nederlanders vindt eigen kennis over cybersecurity redelijk tot goed

Driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis over cybersecurity redelijk tot goed. Een ruime meerderheid zegt de meeste vormen van cybercrime dan ook te kennen. Dat stelt I&O Research op basis van onderzoek onder bijna elfhonderd Nederlanders en meer dan duizend ict--medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven. Het onderzoek werd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd (pdf).

De kennis die men over cybersecurity heeft komt vooral van familie of vrienden en campagnes van banken of de overheid. Werkenden krijgen veel van hun kennis via de ict-afdeling op hun werk. Nederlanders onder de 40 jaar schatten hun eigen kennis hoger in dan ouderen. Het onderzoek laat zien dat iets meer dan de helft (53 procent) van de Nederlanders zich geen of weinig zorgen maakt over de digitale veiligheid in de privésituatie.

De helft van de Nederlanders die zich relatief weinig zorgen maakt over hun digitale veiligheid in hun privésituatie geeft aan dat ze altijd beveiligingsupdates installeren. Ook het gebruikmaken van tweefactorauthenticatie (2FA) en het controleren op phishingsites geeft voor de helft van de Nederlanders een veilig gevoel. 2FA wordt vaker als reden genoemd dan bij het onderzoek van vorig jaar.

Dit jaar was een aantal grote datalekken in het nieuws, onder andere met softwarebedrijf Nebu. Eén op de vijf Nederlanders maakt zich nu in grote mate zorgen om een datalek. Twee op de vijf geven aan dat ze zich beperkt of helemaal geen zorgen maken. Twee derde paste het gedrag aan naar aanleiding van de datalekken begin dit jaar: 21 procent is veel voorzichtiger en 45 procent is iets voorzichtiger. Een derde veranderde niets aan het eigen gedrag.