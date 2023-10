Bijna veertig procent Nederlanders vindt beveiligingssoftware te duur

Bijna veertig procent van de Nederlanders vindt beveiligingssoftware te duur, wat één van de voornaamste redenen is voor het niet vertonen van veilig online gedrag, zo blijkt uit het Cybersecurity onderzoek van Alert Online. Het onderzoek wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken als onderdeel van de Europese cybersecuritymaand uitgevoerd (pdf). Dit jaar deden bijna elfhonderd Nederlanders en meer dan duizend ict-medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven mee.

Voor het onderzoek werd gevraagd wat Nederlanders doen om zich online te beschermen. Het gebruik van tweefactorauthenticatie is de meest genomen beveiligingsregel, aldus het onderzoek. Ook het gebruik van antivirussoftware en het inschakelen van automatische updates komt veel voor. Verder zegt bijna negentig procent van de deelnemers te controleren op welke links ze klikken. Ten opzichte van vorig jaar is het gebruik van lange wachtwoorden en een vpn-verbinding toegenomen. Wel zeggen meer Nederlanders dan vorig jaar dat ze geen antivirussoftware gebruiken en dit ook niet willen doen (13 procent tegenover 9 procent).

Volgens de onderzoekers zijn de voornaamste belemmeringen voor het vertonen van veilig online gedrag hetzelfde als vorig jaar. Ruim de helft van de Nederlanders wil niet betalen voor een wachtwoordmanager (58 procent). Daarnaast vindt bijna de helft (48 procent) het te veel gedoe om voor alle apparaten en accounts een ander wachtwoord te hebben. Voor 37 procent is beveiligingssoftware te duur. Dit was vorig jaar nog 33 procent. Voor Nederlanders tot 40 jaar hebben de belemmeringen vaker te maken met gedoe en kosten. Lageropgeleiden en 65-plussers ervaren meer belemmeringen in de complexiteit en het vertrouwen in de maatregelen.