Overheid komt eind 2025 met één waarschuwingsdienst voor cyberaanvallen

De overheid komt eind 2025 met één waarschuwingsdienst voor doelwitten en slachtoffers van cyberaanvallen. Dagelijks ontvangt de overheid informatie over kwetsbare of gecompromitteerde systemen. De informatie is afkomstig van beveiligingsonderzoekers en binnen- en buitenlandse partners. In het geval van een cyberdreiging voor een organisatie of bedrijf in Nederland verzendt de overheid een waarschuwingsbericht. De waarschuwing kan gericht zijn aan de netwerkeigenaar of de (eind)gebruiker van het kwetsbare systeem.

Nu zijn er nog drie verschillende afzenders van deze waarschuwingen, omdat elke cyberorganisatie een eigen doelgroep bedient. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt vitale bedrijven, de rijksoverheid en schakelorganisaties. Het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP) informeert digitale serviceproviders en het Digital Trust Center (DTC) waarschuwt de rest van het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze drie organisaties worden eind 2025 tot één nationale cyberorganisatie samengevoegd. Na de integratie zullen de waarschuwingen die overheid naar kwetsbare of gecompromitteerde organisaties stuurt nog maar van één afzender afkomstig zijn. In aanloop naar de nieuwe cyberorganisatie is besloten om nu al te gaan werken met één loket waar onderzoekers en partners informatie over cyberdreigingen en incidenten kunnen delen zodat slachtoffers of doelwitten kunnen worden geïnformeerd. Dit loket is ondergebracht bij het NCSC als nationale CERT.