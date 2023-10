Schrems hekelt betaald Facebook-account: grondrechten zijn niet te koop

De bekende privacyactivist Max Schrems is niet te spreken over het plan van Meta om betaalde abonnementen voor Facebook en Instagram te introduceren, waarbij gebruikers geen advertenties meer te zien krijgen. Gebruikers die niet betalen moeten de verwerking van hun gegevens voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties accepteren.

"Grondrechten zijn niet te koop. Gaan we straks ook betalen voor het recht om te stemmen of de vrijheid van meningsuiting? Dit houdt in dat alleen de rijken van deze rechten kunnen genieten, in een tijd dat veel mensen met moeite rondkomen. Het introduceren van dit idee op het gebied van databescherming is een gigantische verschuiving. We zullen dit hoog en laag voor de rechter bestrijden", aldus Schrems.

Eerder oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Meta geen gerechtvaardigd belang heeft voor het tonen van gerichte advertenties. In de uitspraak stelde het Hof dat er een alternatief voor advertenties moet zijn, waarbij een gepast bedrag werd genoemd. "Ik denk niet dat ze 160 euro in gedachten hadden", stelt Schrems over de beslissing van het Hof, die aangeeft dat zijn privacyorganisatie noyb bezwaar zal maken als Meta met betaalde accounts komt.

Daarnaast verwacht Schrems dat de Ierse privacytoezichthouder Meta zal helpen om met deze oplossing weg te komen en zo toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen. "Uit het verleden blijkt dat Meta's toezichthouder, de Ierse DPC, waarschijnlijk met elke oplossing akkoord gaat waarmee Meta de AVG kan omzeilen."