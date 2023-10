Geldmaat introduceert contactloos geld opnemen via NFC

Vanaf vandaag zal het bij steeds meer geldautomaten van Geldmaat mogelijk zijn om contactloos geld op te nemen via NFC. Het is daardoor niet meer nodig om de bankpas in de automaat te steken. Ook kan er geld worden opgenomen door de smartphone bij de NFC-lezer van de geldautomaat te houden, vergelijkbaar met het contactloos betalen bij een kassa. Het contactloos opnemen zou voor snellere transacties en minder storingen moeten zorgen.

De reader op de automaat leest via een chip in telefoon of pas de gegevens die nodig zijn om een transactie te starten. Via een logo voor contactloos betalen op de automaat en op het startscherm is de NFC-reader te herkennen. Gebruikt een klant een contactloze pas, dan start het scherm van de automaat op. Gebruikt een klant een mobiele telefoon of bijvoorbeeld een smartwatch, dan start de transactie via de telefoon en verloopt daarna via het scherm. Bij alle transacties is het noodzakelijk een pincode in te voeren, ongeacht de hoogte van het op te nemen bedrag.

De NFC-reader wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf vandaag zijn de automaten in Geldmaatwinkels geschikt voor contactloos opnemen van biljetten. Kort daarna volgen de automaten bij retailers, zoals boekhandels en gemakswinkels. De negenhonderd automaten bij AH-supermarkten worden in de loop van 2024 vervangen en zijn daarna ook geschikt voor contactloos opnemen. Eind volgend jaar zal naar verwachting 85 procent van alle opname-automaten geschikt zijn voor contactloos gebruik via de reader.