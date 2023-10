Firefox versleutelt TLS-handshake gebruikers via Encrypted Client Hello

Mozilla is begonnen om Encrypted Client Hello (ECH) onder Firefox-gebruikers uit te rollen, dat de TLS-handshake van gebruikers versleutelt en zo voor een betere privacybescherming moet zorgen. De meeste websites maken tegenwoordig gebruik van een versleutelde verbinding om het verkeer van en naar bezoekers te beveiligen. Er is echter een probleem, en dat is dat het eerste 'hello' bericht of de TLS-handshake onversleuteld plaatsvindt en zo informatie prijsgeeft over bijvoorbeeld de website die wordt bezocht.

ECH zorgt ervoor dat het eerste hello-bericht naar een webserver wordt versleuteld. Dit maakt het volgens Mozilla lastiger voor derde partijen om te identificeren welke websites iemand bezoekt. Om dit te doen maakt ECH gebruik van DNS over HTTPS (DoH), waarbij het public key ophaalt die voor het versleutelen van het bericht wordt gebruikt en ervoor zorgt dat de webserver de enige is die het bericht kan ontsleutelen. Volgens Mozilla worden gebruiker zo dubbel beschermd. DoH versleutelt de DNS-verzoeken, terwijl ECH de eerste communicatie tussen gebruiker en website beschermt.