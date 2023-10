Duitse hotelketen Motel One slachtoffer van ransomware-aanval

De Duitse hotelketen Motel One is slachtoffer geworden van een ransomware-aanval waarbij klant- en creditcardgegevens zijn buitgemaakt. De aanvallers en hotelketen geven elk echter een andere lezing over de impact. Volgens de hotelketen wisten de aanvallers toegang tot interne systemen te krijgen en probeerden ze een ransomware-aanval uit te voeren. "Dankzij uitgebreide maatregelen was de impact relatief beperkt", aldus een verklaring.

Motel One zegt dat bij de aanval adresgegevens van klanten zijn gestolen, waaronder details van honderdvijftig creditcards. De aanval is opgeëist door de criminelen achter de ALPHV-ransomware, die ook bekendstaat als BlackCat. Zij stellen zes terabyte in handen te hebben waaronder de reserveringsgegevens van de afgelopen drie jaar, alsmede een groot aantal creditcardgegevens en interne documenten. Als de hotelketen geen losgeld betaalt dreigen de aanvallers de data openbaar te maken.