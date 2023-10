ING hoeft rekeningafschriften creditcard niet ter download aan te bieden

ING hoeft klanten niet de mogelijkheid te geven om rekeningafschriften van hun creditcard te downloaden. Daarnaast hoeven de afschriften die digitaal zijn in te zien niet meer dan twee jaar terug te gaan, zo stelt het financiële klachteninstituut Kifid. Een klant van ING stelde dat hij door het ontbreken van de downloadoptie en beperkte afschriftenperiode zijn financiële administratie niet op orde kan houden (pdf).

Volgens de klant schiet ING dan ook tekort in het nakomen van de overeenkomst die hij met de bank heeft gesloten. ING stelt in haar verweer dat zij op dit moment niet de mogelijkheid aan klanten biedt om rekeningafschriften van een creditcard te downloaden, maar dat er voldoende mogelijkheden voor klanten zijn om hun creditcardtransacties in te zien.

Zo kunnen klanten via Mijn ING of de ING App de creditcardgegevens van de afgelopen vierentwintig maanden digitaal in te zien. Daarnaast kunnen klanten van de bank papieren creditcardafschriften opvragen. Volgens de bank volstaan deze methodes voor klanten om hun administratie op orde te houden. In haar oordeel stelt het Kifid dat banken een ruime mate van beleidsvrijheid hebben bij het inrichten van hun dienstverlening.

ING stelt verder dat, op het verzoek van de klant na, er geen vraag bestaat naar het kunnen downloaden van creditcardtransacties en dat het om bedrijfseconomische redenen voor de bank niet haalbaar is om andere processen voor het inzien van creditcardtransacties in te richten dan wel haar dienstverlening op dat punt te wijzigen.

Daarnaast heeft de bank toegelicht dat klanten aan de ene kant creditcardtransacties vierentwintig maanden digitaal kunnen inzien en aan de andere kant de bank kunnen vragen afschriften van creditcardtransacties per post aan hen te versturen. Volgens het Kifid is dit beleid niet onredelijk of onaanvaardbaar. De klacht van de klant wordt door het klachteninstituut dan ook ongegrond verklaard en zijn vordering afgewezen.