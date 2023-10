Rechter: beperkte privacy-inbreuk bij gebruik private dna-databases in cold-cases

Bij het gebruik van commerciële dna-databases voor het oplossen van twee cold-cases is er een beperkte inbreuk op de privacy van de personen die in deze databanken zitten, zo stelt de rechter-commissaris van de rechtbank Limburg die hier recentelijk toestemming voor gaf. Eind september werd bekend dat de rechtbank groen licht had gegeven voor het gebruik van twee commerciële Amerikaanse dna-databases voor verwantschapsonderzoek in twee coldcasezaken. Nu is bekendgemaakt hoe de rechter-commissaris tot deze beslissing is gekomen.

Het gaat om de databases GEDmatch en FamilyTreeDNA. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen. Het Openbaar Ministerie (OM), de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaan de databases nu inzetten in het kader van een pilot.

Door het dna-profiel van een onbekende dode of een onbekende verdachte te vergelijken met de dna-profielen van personen in de twee databases kunnen (verre) verwanten van deze onbekende persoon in beeld komen. Met behulp van deze verwanten is het mogelijk om door stamboomonderzoek de identiteit van de verdachte of het onbekende dode slachtoffer te achterhalen.

Het dna-materiaal dat in de twee cold-cases was gevonden wordt vergeleken met dna-profielen van mensen die hiervoor expliciet vooraf toestemming hebben gegeven aan de dna-databases. In de twee databases is dit bij elkaar door bijna 1,8 miljoen mensen gedaan. Volgens de rechter-commissaris gaat het hier om personen die weliswaar evenals in het klassiek grootschalig dna-onderzoek voor het overgrote deel niet betrokken zijn bij een misdrijf maar er vrijwillig voor hebben gekozen om hun dna te delen zodat het kan worden vergeleken met andere dna-profielen in de database.

"Ook als dat gebeurt ten behoeve van de opsporing van een strafbaar feit. Daarmee is de inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer vele malen geringer dan dat het geval is bij een grootschalig klassiek dna-onderzoek", stelt de rechter-commissaris verder. Daarin worden groepen mensen door justitie opgeroepen om hun dna af te staan. Weigering hiervan kan tot verdenking leiden, merkt de rechter-commissaris op.