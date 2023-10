ECB besluit later deze maand over volgende fase digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) besluit naar verwachting later deze maand over de volgende fase van de digitale euro, waarbij er onder andere wordt gekeken naar het 'technisch werk' dat moet worden verricht. Dat laat demissionair minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer weten (pdf). Op 16 oktober vindt er een vergadering van de Eurogroep plaats waarbij ook de digitale euro wordt besproken. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken.

"Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie voor een digitale euro als betaalmiddel en een digitale vorm van de euro als enige munt in de eurozone. Een digitale euro moet – zowel nu als in de toekomst – voordelen hebben voor consumenten, bedrijven en de bredere economie en hierover moet goed worden gecommuniceerd", stelt Kaag. Ze voegt toe dat het kabinet nog wel aandachtpunten en vragen heeft bij sommige onderdelen van het voorstel van Brussel.

"Zo is het belangrijk dat er aandacht is voor het spanningsveld tussen de mogelijkheden die een offline variant biedt om met een digitale euro anoniem te betalen en de risico’s op witwassen, terrorismefinanciering en fraude die daarmee gepaard kunnen gaan", merkt de minister op. Daarnaast heeft het kabinet 'in het bijzonder' aandacht voor de kosten van de digitale euro, die in verhouding moeten staan tot de voordelen ervan.

Verder meldt Kaag dat de ECB naar verwachting later deze maand een besluit over de volgende fase van de digitale euro zal nemen. "In die volgende fase zal de ECB samen met de sector verder technisch werk verrichten", legt de minister uit. Kaag laat aanvullend weten dat het genoemde besluit niet over de vraag gaat of de ECB daadwerkelijk overgaat tot uitgifte van een digitale euro. "Pas als er een politiek akkoord is bereikt tussen de lidstaten en met het Europees Parlement over de voorstellen en de verordeningen van kracht worden, kan de ECB de digitale euro uitgeven."