Britse privacytoezichthouder overweegt stappen tegen AI-chatbot Snap

De Britse privacytoezichthouder ICO overweegt handhavende maatregelen tegen Snap te nemen. Aanleiding is de AI-chatbot van het bedrijf. Onlangs eiste de Autoriteit Persoonsgegevens opheldering van een niet nader genoemd techbedrijf over diens AI-chatbot, waarvan wordt aangenomen dat het ook om Snap gaat. Daarnaast leidde de chatbot tot vragen in de Tweede Kamer.

De ICO heeft onderzoek naar de AI-chatbot gedaan en uit voorlopige bevindingen blijkt dat Snap de privacyrisico's van de chatbot niet goed heeft beoordeeld. Daarnaast heeft Snap de risico's voor miljoenen My AI-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, waaronder kinderen, niet goed in kaart gebracht en beoordeeld. De chatbot maakt gebruik van de GPT-technologie van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

"De voorlopige bevindingen van ons onderzoek suggereren een zorgwekkende tekortkoming van Snap om de privacyrisico's voor kinderen en andere gebruikers, voor de lancering van 'My AI', goed te identificeren en beoordelen", zegt de Britse Informatiecommissaris John Edwards. "We zijn duidelijk geweest dat organisaties de risico's die met AI samenhangen moeten overwegen. De voorlopige handhavingsaankondiging van vandaag laat zien dat we actie zullen ondernemen om de privacyrechten van Britse consumenten te beschermen."

Mocht de ICO tot handhaving overgaan, dan kan Snap worden gedwongen om de chatbot niet meer aan Britse gebruikers aan te bieden totdat er een adequate risicobeoordeling heeft plaatsgevonden.