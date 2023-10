Wetsvoorstel verplicht zorgverleners tot aanbieden van digitaal consult

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat zorgverleners verplicht tot het aanbieden van een digitaal consult, tenzij er geen goede zorg kan worden geleverd. Zorgverleners moeten er straks voor zorgen dat ze over de juiste applicaties en apparatuur beschikken om op een veilige manier videoconsults te kunnen aanbieden. Dat staat in een wetsvoorstel van D66-Kamerlid Paulusma. Zij kwam in 2021 met een motie om het keuzerecht op hybride en digitale zorg wettelijk vast te leggen. "Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet", aldus het Kamerlid.

In de initiatiefwet van Paulusma wordt in de wet vastgelegd dat de patiënt het recht heeft op een digitaal consult in gevallen waarin dat niet in de weg staat van goede zorg. De patiënt kan daar een verzoek voor doen. In gevallen waarin de zorgaanbieder vindt dat een digitaal consult in de weg staat van goede zorg, kan deze alsnog van de patiënt vragen om fysiek langs te komen.

Naast het verzoekrecht voor patiënten zodat ze een digitaal consult kunnen aanvragen, regelt het wetsvoorstel ook dat zorgaanbieders ervoor zorgen dat ze op een veilige manier digitale consulten kunnen aanbieden. Het gaat dan voornamelijk om het beschikken over de juiste apparatuur en applicaties. Het hebben van een videoconsult, of een andere vorm van een digitale zorg, zorgt ervoor dat gegevens van de patiënt worden verwerkt.

"Daarom moet een dataverwerkingsovereenkomst worden gesloten (art. 28, derde lid AVG) met het bedrijf dat de software aanbiedt die wordt gebruikt. Daarbij is ook niet alle reguliere software die wordt gebruikt voor videobellen ook geschikt voor het verwerken van medische persoonsgegevens", staat in een uitleg van het wetsvoorstel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet toezicht op het naleven gaan houden.

Volgens Paulusma zal het wetsvoorstel voor 'positieve financiële effecten' zorgen, omdat patiënten minder snel verlof hoeven op te nemen voor een bezoek aan de zorgaanbieder. Daarnaast zullen zorgaanbieders wel kosten voor applicaties en apparatuur moeten maken. "De kosten hiervan zijn echter zeer laag; zoals blijkt uit de keuzetabel varieert dit van enkele euro’s tot enkele tientjes per maand voor een licentie of abonnement", staat verder in de uitleg vermeld. Iedereen kan nu tot 5 december via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.