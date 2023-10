Minister: sterke encryptie van groot belang om veilig online te communiceren

Sterke encryptie is van groot belang om veilig op internet te kunnen communiceren, zo stelt demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van GroenLinks over het beveiligingsniveau dat X biedt en welk basisniveau noodzakelijk is voor gebruikers van sociale media.

"Sterke versleuteling is van groot belang om veilig online te communiceren. De Rijksoverheid schrijft geen specifiek basisniveau voor in de zin van specifieke maatregelen betreffende de beveiliging van Twitter (tegenwoordig X)", laat de minister weten. Ze voegt toe dat er wel wetgeving bestaat waar X aan moet voldoen en er wordt gewerkt aan een verdere aanscherping van wetgeving.

GroenLinks-Kamerlid Bouchallikh wilde ook van Adriaansens weten hoe de door X voorgestelde mogelijkheid om tegen betaling versleutelde berichten te kunnen versturen en ontvangen zich tot het basisniveau verhoudt dat gebruikers zouden moeten hebben. "Of in concrete gevallen is voldaan aan het vereiste niveau van beveiliging uit de AVG, is uiteindelijk aan de toezichthouder om te beoordelen", antwoordt de minister.

Adriaansens laat ook weten dat iedereen het recht heeft op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privécommunicatie. "De grond- en mensenrechten schrijven niet voor hoe die bescherming moet plaatsvinden. Ook hier geldt dat de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van communicatie beschermd moeten worden, onafhankelijk van betaling."

Verbod

Als laatste vroeg Bouchallikh of de minister zicht heeft op het gebruik van versleutelde communicatiekanalen, zoals dat voor betalende X-gebruikers mogelijk wordt, door bewindspersonen. "Hoe zou u een verbod daarop beoordelen, in het licht van een juiste naleving van de Wet Open Overheid?", wilde ze verder weten. Adriaansens merkt op dat het gebruik van berichtenapps voor formeel zakelijke communicatie zoveel mogelijk wordt beperkt.

"Voor bestuurlijke aangelegenheden wordt het gebruik ontraden. Dit beleid is nog steeds van kracht. Het feit dat gegevensstromen tijdens gebruik versleuteld zijn, staat op geen enkele manier in de weg dat bestuursorganen invulling kunnen en moeten geven aan hun verplichtingen omtrent archivering en openbaarmaking", besluit de minister haar antwoord.