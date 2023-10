TNO: kunstmatige intelligentie gaat SOC-medewerkers vervangen

Kunstmatige intelligentie gaat personeel van Security Operations Centers (SOCs) vervangen, zo voorspelt TNO, dat een position paper over het onderwerp schreef. Volgens TNO is afdoende beveiliging tegen cyberaanvallen alleen nog mogelijk door autonome systemen. "In de race tegen kwaadwillenden in het digitale domein is de mens een complicerende factor", zegt Berry Vetjens van TNO.

Vetjens merkt op dat in SOCs vooral nog mensen aan de knoppen zitten om computer- en netwerkactiviteiten te monitoren. "Maar er komt zoveel op hen af dat we moeten gaan accepteren dat de securitysystemen autonoom gaan worden." Vetjens voegt toe dat veel mensen het zorgwekkend vinden om steeds meer menselijk denken en handelen aan AI uit handen te geven. "Maar de ongemakkelijke waarheid is dat dit niet doen specifiek op cybergebied misschien nog wel zorgwekkender is."

TNO stelt dat de enorme hoeveelheid gegevens die nodig is om een aanval tijdig te kunnen detecteren en de snelheid om adequaat te kunnen reageren, onderhand veel te groot is voor het menselijk brein. Vetjens stelt dat de ‘human in the loop’ plaats maakt voor ‘human before the loop’. De mens ontwerpt het systeem dat vervolgens zelf nadenkt en handelt.

"Systemen waar geen mens meer aan te pas komt zullen er komen en het is tijd dat wij met wetenschappelijke partners, bedrijfsleven en overheid deze systemen gaan ontwerpen. Er is geen tijd te verliezen", gaat Vetjens verder. TNO heeft wel een eigen belang bij de boodschap, de organisatie heeft namelijk een systeem bedacht genaamd 'Athena' dat straks autonoom beveiligingstaken moet uitvoeren.