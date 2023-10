Chrome krijgt optie om browsegeschiedenis van laatste kwartier te wissen

Google Chome krijgt een optie waardoor gebruikers eenvoudig hun browsegeschiedenis van de laatste vijftien minuten kunnen wissen, zo heeft Google aangekondigd. Gebruikers die nu hun geschiedenis willen wissen moeten hiervoor meerdere handelingen verrichten. Straks wordt het mogelijk om direct vanuit het hamburgermenu de optie 'clear browsing data' te kiezen. Standaard staat de laatste vijftien minuten geselecteerd, maar het lijkt erop dat er meer opties gekozen kunnen worden.

Tevens zal Google het 'dark web report' aan het accountmenu van de Google App toevoegen. Via het dark web report laat Google weten wanneer het e-mailadres van de gebruiker op het 'dark web' is waargenomen en welke maatregelen er verder kunnen worden genomen. De feature is nu te vinden in de Androidversie van de Google App, iOS volgt binnenkort. Het dark web report was eerst alleen beschikbaar voor gebruikers met een Google One-abonnement en biedt de mogelijkheid om op allerlei data te scannen en te worden gewaarschuwd wanneer nieuwe resultaten beschikbaar zijn. De gratis versie, die ook in Nederland wordt aangeboden, controleert alleen op één e-mailadres.