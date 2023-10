Adblock Plus hekelt adblocker-blokkade YouTube en werkt aan oplossing

Het blokkeren van gebruikers met een adblocker door YouTube is bijzonder verontrustend voor deze gebruikers, zo stellen de makers van adblocker Adblock Plus, die snel met een oplossing hopen te komen. YouTube experimenteert met het blokkeren van adblockers. Sommige gebruikers worden meteen geblokkeerd, terwijl anderen drie video's kunnen bekijken voordat ze hun adblocker moeten uitschakelen.

Volgens de melding van Googles videoplatform zijn adblockers in strijd met de algemene voorwaarden. "Anti-adblock walls zijn al lang een probleem voor adblockers, niets alleen die van ons. Hoewel we van mening zijn dat contentproviders het recht hebben om te bepalen hoe je hun website gebruikt, weten we dat de YouTube wall voor veel van onze gebruikers bijzonder verontrustend is", aldus de Adblock Plus-ontwikkelaars. Die zijn naar eigen zeggen inmiddels hard aan het werk om met een oplossing te komen, die ze snel gereed hopen te hebben.