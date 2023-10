Staatssecretaris: complex voor Belastingdienst om aan AVG te voldoen

Het is complex voor de Belastingdienst om aan de AVG te voldoen, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen over de grootschalige dataverzameling van de fiscus. Begin september werd bekend dat de Belastingdienst, mede door middel van scraping, allerlei persoonlijke informatie van burgers verzamelde, onder andere van social media. De data werd in de Risico Analyse Model (RAM) database opgeslagen.

Het was binnen de Belastingdienst bekend dat het scrapen van online gegevens 'onderwerp van discussie' was en in een aantal gevallen ook door de Autoriteit Persoonsgegevens was verboden. Toch werd dit gedaan. De zogenoemde RAM-database werd bij de invoering van de AVG in mei 2018 uitgeschakeld, maar de verzameld data bleef tot begin 2021 beschikbaar.

Kamerlid Omtzigt, de SP, BBB, D66 en het CDA wilden opheldering over het systeem. Van Rij laat weten dat er een extern onderzoek zal plaatsvvinden, alsmede een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Ik verwacht nu dat de aanbesteding van het externe onderzoek in ieder geval dit jaar kan starten waarbij het streven is in november. Ik blijf namelijk van mening dat een extern onderzoek noodzakelijk is om helderheid te krijgen over de informatievoorziening rond RAM (het doel en gebruik van RAM; de data (bronbestanden) die in RAM zaten en de analyses die daarmee zijn gedaan."

Volgens Van Rij kunnen pas na het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens conclusies worden getrokken over RAM en eventuele acties ondernomen worden. "Het onderzoek is nog niet gestart en hierdoor is er nog geen definitieve begroting", voegt de staatssecretaris toe. Veel vragen van de Kamerleden kan Van Rij dan ook niet beantwoorden.

Wel stelt de bewindsman dat het voldoen aan de AVG complex is en uit meer dan alleen het toetsen van bedrijfsprocessen bestaat. "De AVG-compliantie is een omvangrijk proces dat tijd en capaciteit kost, en dus ook veel vraagt van de organisatie. Voor de toetsing is inzet nodig van medewerkers met voldoende kennis van processen en systemen. Het gaat om schaarse capaciteit die ook nodig is voor bijvoorbeeld de modernisering van de ict."