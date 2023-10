NSA deelt intrusion detection signatures voor beveiligen van OT

Het Amerikaanse National Security Agency (NSA) maakt een repository beschikbaar met intrusion detection signatures en analytics voor het detecteren van aanvallen op operationele technologie (OT). ELITEWOLF moet beheerders van vitale infrastructuur, industriële systemen van de overheid en nationale veiligheidssystemen helpen bij het identificeren en detecteren van malafide cyberactiviteiten op hun OT-omgevingen.

De NSA waarschuwt dat aanvallers in toenemende mate malafide activiteiten uitvoeren gericht op vitale infrastructuur, waarbij zij kwetsbaarheden in OT-systemen uitbuiten. De geheime dienst wijst onder meer op het kritieke belang van deze infrastructuur voor de Amerikaanse nationale veiligheid en het dagelijkse leven. Dit belang in combinatie met de kwetsbaarheid van OT-systemen maken civiele infrastructuur volgens de NSA een aantrekkelijk doelwit voor buitenlandse partijen die Amerikaanse belangen willen schaden.

De geheime dienst publiceert ELITEWOLF om eigenaren en beheerders van ICS-, SCADA- en OT-systemen te helpen de veiligheid en weerbaarheid van deze systemen te vergroten. De NSA wijst erop dat intrusion detection signatures die het in de repository deelt niet per definitie gerelateerd zijn aan malafide activiteiten. Verdere analyse is dan ook nodig om vast te stellen of gedetecteerde activiteiten inderdaad malafide zijn.