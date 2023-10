Datalek bij BNP Paribas Real Estate Netherlands

BNP Paribas Real Estate Netherlands, de Nederlandse vastgoedtak van het Franse BNP Paribas, is getroffen door een datalek. Een klokkenluider had toegang tot gigabytes aan gevoelige persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen van klanten van de bank. Dit meldt het Financieele Dagblad.

Het datalek speelt al langer. Het FD publiceerde in april al over de vastgoedinvesteringen van drie voormalig directeuren van BNP Paribas Real Estate Netherlands, en baseerde zich toen op documenten die in handen waren van de klokkenluider. Uit nader onderzoek blijkt nu echter dat het lek een aanzienlijk grotere omvang heeft dan tot nu toe gedacht. Zo zijn onder meer vertrouwelijke gegevens van grote bedrijven in handen van de klokkenluider, waaronder Ahold Delhaize en private-equityfirma Lone Star. Denk echter ook aan gegevens van vastgoedbeleggers en banken die BNP Paribas Real Estate Netherlands hebben ingeschakeld als beheerder, taxateur of makelaar.

Ook persoonlijke gegevens uitgelekt

Daarnaast zijn huurcontracten en makelaarsvergoedingen uitgelekt, evenals geheimhoudingsverklaringen met klanten. Het FD had ook toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van BNP en hun klanten. Het gaat dan om bankrekeningen, Burgerservicenummers, kopieën van paspoorten, vertrouwelijke correspondentie met onder meer advocaten, salaris- en bonusoverzichten en eindejaarsbeoordelingen.

In reactie op vragen van het FD meldt een woordvoerder van BNP Paribas Real Estate Netherlands dat de bank niet weet welke documenten en persoonsgegevens in handen zijn van de klokkenluider. Naar aanleiding van de vragen van de krant informeerde BNP Paribas Real Estate Netherlands zijn klanten over het lek. Ook is het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een woordvoerder bevestigt dat de toezichthouder inmiddels contact heeft opgenomen met BNP Paribas Real Estate Netherlands.