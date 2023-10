Europese privacytoezichthouders willen meer waarborgen bij digitale euro

De Europese privacytoezichthouders willen dat er meer waarborgen komen om de privacy bij het gebruik van de digitale euro te beschermen, waaronder het niet monitoren van transacties onder een bepaald bedrag. Dat laten de Europese privacytoezichthouder EDPS en de Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB in een gezamenlijke opinie weten.

De EDPS en EDPB hebben op verzoek van de Europese Commissie over de digitale euro advies uitgebracht. Brussel presenteerde eind juni een voorstel voor een digitale euro. De Europese privacytoezichthouders zijn vooral positief dat het voorstel de keuze biedt om ook contant te blijven betalen. Op een aantal andere vlakken zijn er echter verbeteringen nodig.

Zo moet er een drempelwaarde voor online transacties komen, waaronder zowel offline als online transacties niet worden gemonitord voor de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Om hiervoor te zorgen adviseren de EDPB en EDPS een verplichting tot het implementeren van technische maatregelen tijdens de ontwerpfase van de digitale euro.

Een ander punt waar de privacytoezichthouders zich zorgen over maken is dat de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken door middel van een 'single access point' kunnen gaan controleren of gebruikers niet het maximale aantal digitale euro's dat ze mogen bezitten overschrijden. Deze controle zal plaatsvinden door 'identifiers' van gebruikers te verwerken en het bedrag in hun wallet. De toezichthouders willen meer duidelijkheid over deze verwerking en of het single access point we noodzakelijk en proportioneel is.

Ook adviseren de EDPB en de EDPS om een aantal rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerkingen bij de digitale euro te herzien. Het advies van de toezichthouders is onderdeel van de onderhandelingen tussen de Europese lidstaten en het Europees Parlement over het wetsvoorstel voor de digitale euro. Dit najaar komt de ECB met aanvullende plannen over de technische ontwikkeling van de digitale munt.