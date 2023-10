Europese Centrale Bank gaat door met voorbereiding digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag besloten door te gaan met de voorbereiding van de digitale euro en een app voor de digitale munt te testen. Tijdens de volgende fase wordt het fundament voor een 'potentiële digitale euro' gelegd en providers gekozen die het platform en de onderliggende infrastructuur zullen ontwikkelen. Deze voorbereidingsfase die op 1 november begint en twee jaar duurt, zal uiteindelijk de weg banen voor een potentieel toekomstige beslissing over de uitgifte van een digitale euro, zo claimt de ECB.

Zo zal de komende twee jaar worden getest en geëxperimenteerd met het ontwikkelen van een digitale euro die aan de gestelde eisen moet voldoen. Na deze twee jaar zal de ECB opnieuw bepalen of de volgende fase van de voorbereidingen wordt ingezet, wat uiteindelijk moet leiden tot een mogelijke uitgifte van de digitale munt. De ECB stelt dat de start van de voorbereidingsfase geen beslissing is of er een digitale euro zal worden uitgegeven.

"We moeten onze valuta voor de toekomst voorbereiden", zegt ECB-president Christine Lagarde. "We voorzien een digitale euro als een digitale vorm van cash die voor alle digitale betalingen is te gebruiken, zonder extra kosten, en aan de hoogste privacystandaarden voldoet. Het zal naast fysiek contant geld bestaan, dat altijd beschikbaar zal blijven." Vandaag lieten de Europese privacytoezichthouder EDPS en de nationale Europese privacytoezichthouders weten dat ze meer privacywaarborgen bij de digitale euro willen.

De ECB claimt dat de digitale euro databescherming een prioriteit maakt. "Het Eurosysteem kan de persoonlijke data van gebruikers niet zien of betaalinformatie aan individuen koppelen. De digitale euro zal ook een cash-achtig privacyniveau voor offline betalingen bieden."

De Nederlandsche Bank (DNB) laat weten dat het samen met de ECB en andere centrale banken nu een app voor een digitale euro gaat testen. "Verder gaan wij onderzoeken welke partijen de benodigde technische systemen kunnen ontwikkelen. Ook gaan wij werken aan technische standaarden, zodat je straks in alle eurolanden op dezelfde manier kan betalen met de digitale euro." Ondanks deze woorden stelt DNB dat het nog onzeker is of er een digitale euro komt. "Daarover beslist de politiek".