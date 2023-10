Vermeende beheerder E-Root Marketplace uitgeleverd aan Verenigde Staten

De Britse autoriteiten hebben een 31-jarige man uit Moldavië, die de beheerder van de E-Root Marketplace zou zijn geweest, uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Via de marktplaats werden inloggegevens van allerlei systemen aangeboden en verkocht. Het ging bijvoorbeeld om RDP- en SSH-inloggegevens, waarbij 'klanten' konden zoeken op geografische locatie, internetprovider en besturingssysteem.

Op basis van onderzoek naar de marktplaats vermoeden de autoriteiten dat via de marktplaats inloggegevens van meer dan 350.000 gecompromitteerde systemen werden verhandeld. Om de transacties van klanten te verbergen maakte de marktplaats gebruik van het betaalsysteem Perfect Money, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daarnaast bood de marktplaats ook een eigen cryptobeurs, waarbij bitcoin naar Perfect Money werd omgezet en vice versa.

Veel van de systemen die via de marktplaats werden aangeboden raakten besmet met ransomware, zo laat het ministerie verder weten. De E-Root Marketplace werd eind 2020 offline gehaald. De verdachte kon in mei 2021 in het Verenigd Koninkrijk worden aangehouden. In de VS kan hij tot een gevangenisstraf van twintig jaar worden veroordeeld.