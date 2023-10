Microsoft verlengt bewaarperiode logs clouddiensten naar 180 dagen

Microsoft gaat vanaf deze maand de bewaarperiode van logbestanden van verschillende clouddiensten van standaard 90 naar 180 dagen verlengen en klanten toegang tot meer logs geven. Daarnaast worden er verschillende aanpassingen doorgevoerd aan Purview Audit, waarmee de logs zijn te bekijken, wat klanten meer opties moet geven voor het werken met logbestanden.

In juli werd bekend dat aanvallers hadden ingebroken op de Exchange Online-omgeving van Microsoft, waarbij tienduizenden e-mails werden gestolen. De Amerikaanse overheid kwam vervolgens met het advies aan organisaties om hun Exchange Online-omgeving te monitoren. Misbruik zou alleen aan de hand van "MailItemsAccessed" events in de logbestanden zijn te detecteren.

Deze optie was echter alleen beschikbaar voor klanten die van een Enterprise E5-licentie gebruikmaken. Dit zorgde voor felle kritiek van beveiligingsonderzoekers, die stellen dat alle klanten toegang tot dergelijke logs moeten hebben. Na de kritiek besloot Microsoft logs voor Exchange Online en andere Microsoft 365-diensten zonder extra kosten beschikbaar te maken.

Deze maand wordt de retentieperiode verlengd voor logs die via de standaardversie van Microsoft Purview Audit zijn te bekijken. Ook krijgen deze gebruikers de komende maanden toegang tot een extra dertig logs, waaronder het MailItemsAccessed event van Exchange. Ook gaat het om events in logs voor SharePoint en Microsoft Teams. Microsoft zegt dat het in samenwerking met de Amerikaanse overheid heeft besloten om deze logs voor de standaardversie van Purview Audit beschikbaar te maken.