Kuipers: centrale dataopslag onmisbaar in moderne huisartspraktijk

De centrale opslag van data is onmisbaar in de moderne en 'digitale' huisartspraktijk van nu, zo laat demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten (pdf). De bewindsman reageerde op berichtgeving van NRC dat de meeste huisartsenpraktijken de medische dossiers van alle patiënten met een commercieel softwarebedrijf delen, zonder dat patiënten hier weet van hebben.

Kuipers had eerder al Kamervragen over het onderwerp beantwoord, waarbij hij liet weten dat huisartsen zelf verantwoordelijk zijn voor het beveiligen van medische dossiers. Vervolgens heeft de vaste Commissie voor Volksgezondheid om een algemene reactie gevraagd op de berichtgeving. De minister herhaalt dat het primair aan zorgaanbieders is om te zorgen dat er wordt voldaan aan de internationale en nationale wet- en regelgeving en daar de nodige voorzieningen voor te treffen.

Ook gaat Kuipers in op de digitalisering in de zorg. "In de moderne en ‘digitale’ huisartspraktijk van nu is het digitaal werken en de bijbehorende centrale opslag van data nodig om het dagelijks werk en de patiëntenzorg goed en effectief uit te voeren." De minister voegt toe dat binnen de ketenzorg meerdere zorgverleners vanuit verschillende organisaties samenwerken aan de behandeling van één patiënt. "Iedere organisatie heeft een eigen informatiesysteem, maar voor een integraal patiëntbeeld moet men ook de informatie van elkaar hebben." Het is vervolgens aan de zorgverleners om hiervoor een oplossing te kiezen die aan de AVG voldoet.

"Het NRC-artikel laat zien dat het delen van medische gegevens en toestemming daarvoor een gevoelig onderwerp is en dat dit zo blijft, vooral als commerciële softwarebedrijven erbij betrokken zijn", merkt Kuipers verder op. Het is nu aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of er een vervolgonderzoek nodig is. Afsluitend laat de minister weten dat huisartsen een grote eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het delen van medische gegevens en het informeren van patiënten.