'Nederlandse bedrijven betalen minder vaak losgeld bij ransomware'

Nederlandse bedrijven betalen dankzij de beschikbaarheid van back-ups minder vaak losgeld bij ransomware-aanvallen, zo laten verzekeringsmaatschappen en securitybedrijven tegenover het Financieele Dagblad weten. Bij sommige bedrijven is de vraag naar hulp bij onderhandelingen met ransomwaregroepen en herstellen van versleutelde netwerken dan ook teruggelopen.

Volgens cijfers van Melissa, een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven gericht tegen ransomware, betaalt 21 procent van de getroffen Nederlandse bedrijven losgeld, terwijl een buitenlandse studie op bijna de helft komt. Securitybedrijf Northwave stelt dat de helft van de slachtoffers betaalt. In de meeste gevallen wordt dat gedaan om publicatie van gestolen gegevens te voorkomen, niet voor het ontsleutelen van bestanden.

"De laatste tijd zaten onze medewerkers vaker zonder incidenten. We hebben zelfs even verlies gedraaid", laat securitybedrijf NFIR weten. "De helft van onze omzet kwam uit het helpen van getroffen bedrijven. Nu is dat nog een kwart." Door de ontwikkeling zien securitybedrijven hun verdienmodel naar andere diensten verschuiven, waarbij klanten meer investeren in preventie.