TikTok gaf gebruikers geen inzage in dataverzameling op andere websites

TikTok heeft gebruikers tot anderhalve week geleden geen inzage gegeven in de data die het van hen op andere websites verzamelde, zo meldt BNR. Via een trackingpixel kan de populaire video-app gebruikers buiten de eigen app volgen. Websites plaatsen de code van de trackingpixel, waarna informatie over bezoekers naar TikTok gaat. Het bedrijf kan zo gerichte advertenties tonen aan gebruikers binnen de app.

Onder de AVG heeft iedereen een recht op inzage en kan zo opvragen welke persoonsgegevens een organisatie over hem of haar heeft. De organisatie moet die vervolgens binnen een bepaalde tijd verstrekken. TikTok-gebruikers die inzage in de verzamelde gegevens vroegen kregen te horen dat ze niet bestonden. "Als je een verzoek doet, moet TikTok een volledig overzicht geven van de persoonsgegevens die ze over jou hebben", laat Gerrit-Jan Zwenne weten, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden.

BNR vroeg TikTok begin september voor het eerst om opheldering over de 'heimelijke dataverzameling', maar kreeg geen inhoudelijke reactie. Sinds anderhalve week kunnen gebruikers met terugwerkende kracht alsnog bij TikTok opvragen welke gegevens de video-app over hen heeft opgeslagen. Dan blijkt dat TikTok zeker sinds mei vorig jaar al gegevens registreert en mogelijk nog langer.

"Dit onderzoek laat namelijk weer zien dat ze bij TikTok maar doen wat ze willen", zegt GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak. "Ik wil heel graag dat er een grote toezichthouder voor de big tech-bedrijven in Europa komt."