ACM maakt geen documenten openbaar over toezicht 'slimme' apparaten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt geen documenten openbaar over het toezicht op informatie bij het aanbod van 'slimme' apparaten. Dat heeft de toezichthouder na een verzoek op basis van de Wet Open Overheid (Woo) besloten (pdf). Via het Woo-verzoek werd gevraagd om documenten en correspondentie met grote online aanbieders van ‘slimme’ apparaten en brancheverenigingen van aanbieders en fabrikanten.

Bijna drie jaar geleden riep de ACM brancheverenigingen van winkels en fabrikanten die IoT-apparaten aanbieden op om hun leden op de informatieplicht te wijzen. Fabrikanten en winkels moeten consumenten onder andere laten weten hoelang aangeboden IoT-apparaten beveiligingsupdates ontvangen. Klanten kunnen dit dan in hun aankoopbeslissing laten meewegen, aldus de toezichthouder.

De aanbieders, zoals grote webwinkels, lieten weten dat zij voor hun informatievoorziening afhankelijk zijn van de fabrikanten en dat die de gevraagde informatie niet altijd verstrekken. Iets wat zij wel moeten doen. "Fabrikanten die de apparaten leveren moeten deze informatie beschikbaar stellen voor aanbieders, die op hun beurt consumenten moeten informeren", benadrukte de ACM destijds.

Via een Woo-verzoek is het mogelijk om informatie over wat de overheid doet op te vragen. De ACM heeft besloten het verzoek van de vrager niet in te willigen. "Bij de uitvoering van die taken is de ACM in hoge mate afhankelijk van het kunnen beschikken over vertrouwelijke gegevens en inlichtingen van ondernemingen, waarop zij toezicht houdt. De betrokken ondernemingen verstrekken die gegevens en inlichtingen aan de ACM in het vertrouwen dat de ACM deze niet openbaar maakt", verklaart de toezichthouder.

Volgens de ACM is het niet te rechtvaardigen dat het zulke gegevens toch openbaar maakt. "Niet alleen de ondernemingen van wie de gegevens afkomstig zijn kunnen schade ondervinden door zulke openbaarmaking. Ook het toezicht van de ACM zelf kan daarmee ernstig worden geschaad." Door het toch openbaar maken van de documenten kan de vertrouwensrelatie tussen de toezichthouder en de onder toezicht gestelde ondernemingen onder druk komen te staan, zo laat de ACM verder weten.

Voor de ACM is door overheid een apart stelsel van geheimhouding en openbaarmaking gemaakt. De bepalingen van die wet hebben voorrang boven de bepalingen van de Woo. De toezichthouder stelt dan ook dat het de gevraagde documenten niet openbaar zal maken omdat dit in potentie het aan de ACM opgedragen toezicht kan schaden.