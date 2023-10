Microsoft introduceert Windows 11-policy voor wachtwoordloos inloggen

Wachtwoorden zijn inherent onveilig, onhandig en een geliefd doelwit voor aanvallen



In plaats daarvan wordt er gebruikgemaakt van een fysieke beveiligingssleutel, pincode, Windows Hello of vingerafdruk.

Dus een pincode of vingerafdruk zijn inherent veiliger dan een wachtwoord?Een pincode is numeriek en beperkt in lengte.Een wachtwoord is meestal langer en bevat ook alfa-numerieke tekens, in hoofd- en kleine letters en speciale tekens. Of kan die in ieder geval bevatten.Vwb een vingerafdruk: die kan niet "gestolen" of gekopieerd worden?Want mensen laten nergens vingerafdrukken achter?