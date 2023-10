Cloudflare haalt uit naar Okta: neem meldingen over inbraken serieus

Het probleem is dat Okta ook de maker is van Auth0 en de bedenker van JWT. En vooral JWT is erg populair omdat deze tokens vrij goed beveiligd zijn. De gegevens erin zijn immers beschermd door een hash die je op de server moet controleren (wat soms vergeten wordt) en kunnen daarnaast ook encryptie gebruiken zodat de client ze niet kan lezen.Maar de JWT website op https://jwt.io is sterk het gebruik van Auth0 aan het promoten en veel JWT libraries hebben direct of indirect een koppeling naar Auth0. (Maar die kun je uit je code houden!)

Op zich is een JWT een hele goede optie om gegevens te bewaren gedurende een sessie. Maar dan moet wel de server beveiligd zijn. En moet de JWT ook goed gecontroleerd worden. Een JWT mag ook niet te lang geldig zijn omdat een hacker anders lang toegang kan hebben tot een systeem via een gestolen JWT.

Maar in dit geval hebben hackers gewoon bij Okta HAR-bestanden kunnen bemachtigen met daarin veel gevoelige gegevens, inclusief JWT tokens die lang houdbaar zijn en dus nog steeds gebruikt kunnen worden. Dat is dom van diegenen die deze JWT hebben geproduceerd. Maar die gebruiken dan ook weer code van Okta om hun systeem mee te beveiligen en die code heeft dus weer problemen...

Het is dus een heel gedoe voor een probleem wat al heel lang speelt. Want hoe bescherm je gegevens die via het Internet heen en weer gaan? Nou ja, via RFC 7519 dus. Zie https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519 Want JWT zelf is gewoon een open standaard die iedereen kan gebruiken. Vertrouw alleen niet op Okta en probeer goed te begrijpen waar een JWT voor bedoeld is!