Canadese ziekenhuizen annuleren afspraken wegens cyberaanval

Vijf Canadese ziekenhuizen hebben wegens een cyberaanval op hun it-provider afspraken met patiënten moeten annuleren. Ook wordt nog onderzocht of erbij de aanval gegevens van patiënten zijn gestolen. De ziekenhuizen maken gebruik van it-provider TransForm. Het bedrijf meldde gisteren dat het te maken had gekregen met 'systeemuitval', wat gevolgen voor gemaakte afspraken en de e-mailcommunicatie had. Verdere details werden niet gegeven.

Vervolgens kwam TransForm met een update, waarin het laat weten dat het om een cyberaanval gaat, wat gevolgen heeft voor de zorg die de ziekenhuizen leveren. Zo worden afspraken met patiënten verplaatst. "We zijn de oorzaak en omvang nog aan het onderzoeken, waaronder of er patiëntgegevens zijn getroffen. Ons onderzoek is nog gaande en we zullen met verdere updates komen", aldus de verklaring. Verdere details over het soort aanval zijn nog niet gegeven.