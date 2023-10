Deskundigen waarschuwen tegen volgen van kinderen via gps-trackers

Goh, je kan je afvragen hoe de mensheid het überhaupt gered heeft voor de jaren negentig. Geen mobiels, geen 2/3/4/5G, amper internet (ja, UUCP, telnet en meer van dat soort zaken), we hadden semafoons voor de wat meer gewilde technische personen in geval van een calamiteit, kinderen waren urenlang de straat op zonder welke communicatie mogelijkheid dan ook, afgezien van de benenwagen. Als iemand zich asociaal gedroeg dan vloog iedere man binnen 100 meter je aan, en geen agent of rechter die dat erg vond. Wat oh wat, is er sinds die tijd veranderd?



Oh wacht, sommigen vonden het een prima idee om de sluizen van immigratie open te zetten, criminaliteitsbestrijding tot een minimum te beperken, woningnood te verhogen, belastingen te verhogen, gezondheidszorg tot een minimum te beperken, mannen die opkwamen voor de bescherming van anderen strafrechtelijk te vervolgen, politiek te bezoedelen met allerlei woke ideeën, het helemaal prima te vinden dat allerlei radicale minderheidsgroeperingen hun stempel konden drukken op de overgrote meerderheid, jongeren te indoctrineren, en wat al niet meer.



En na een decennia of meer van dat, wat iedereen met een beetje verstand al had omschreven als destructief, gaat men misschien, een beetje, nadenken over hoe faliekant deze beterweters allerlei waanzin doorgedrukt hebben? Tegen eeuwenoude, bewezen, wijsheden in? Wie, in godsnaam, geven dit soort waanzindenkers de macht om zoveel onheil over zoveel anderen (die ze geen reet interesseert overigens, want niet GL, of anders maf van realiteit gespeend, stemmend, want niet Alpha academisch, blah, blah, blah) af te roepen? Oh, werkelijk? Beta academisch is ook al niet goed genoeg, want ze denken anders dan jouw Alpha geïndoctrineerde brein? Je hebt het niet eens door, he? Zo gehersenspoeld ben jij, en dat noemt zich academisch. Pfffff.



Waarom hebben dat soort mensen überhaupt nog recht op wachtgeld? Dit zijn welhaast misdaden tegen de menselijkheid. Zoveel stompzinnigheid dient geweerd te worden van welk politiek debat dan ook. Heeft geen enkel bestaansrecht in welk werkelijk democratisch bestelsel dan ook. Waanzin, tot en met.



Waarom hebben studenten nog stemrecht? Ze vergiftigen complete steden met hun onvolwassen breinen en daarop volgend stemgedrag. Waarom niet als militairen? Geen stemrecht, want anders stem je toch alleen maar voor die partij die momenteel in jouw voordeel spreekt. Onderwijl niets gevend wat dat op de lange termijn betekent voor hen die blijven als jij al lang vertrokken bent.



Oh, studenten, stem vooral op partijen die jullie tot de zogenaamde pechgeneratie gemaakt hebben. Een betere manier om aan te tonen dat jullie echt van toeten nog blazen weten is er niet. En jullie schijnen dan onze toekomstige leiders te moeten worden. Het enkele wat jullie gaan worden is meer van dat, precies waar jullie voor opgeleid zijn, en jullie zijn te dom om dat te doorgronden. Zo goed zijn jullie werkelijk opgeleid. Nul komma nul kritisch denker, nul komma nul onafhankelijk denker, nul komma nul vrij van iedere last van buitenaf denker, nul komma nul werkzaam in een omgeving die vrij is van welke invloed of manipulatie dan ook van buitenaf. En dat durft zich kritisch denker te noemen die in alle vrijheid weigert te buigen, en te kunnen buigen, voor welke invloed van buitenaf dan ook.



Schande voor de basis principes van welke academische wetenschap dan ook. Ten alle tijden dient welke wetenschap dan ook bekritiseerd te kunne worden, zonder repercussies, al het andere is indoctrinatie en manipulatie. Geen enkele waarlijke wetenschapper dient daarin mee te gaan, maar deze generatie laat zich daar makkelijk tot verleiden.



Wetenschappelijk onwaardig en 100% verwerpbaar. Een waarlijke wetenschapper hoopt op kritiek, en verwerpt ideologie boven wetenschappelijke, objectieve, feiten.



Maar he, misschien is wetenschap slechts verworden tot wederom een politiek instrument, en is het slecht een politiek gewenst politieke mening wat hedendaagse wetenschap werkelijk vertegenwoordigd.



Ooit hadden we dan in een religieuze context. De aarde was het middelpunt van de schepping en meer van dat. Heeft wetenschappelijke objectieve waarnemingen honderden jaren achteruit gezet, maar he, misschien vind je het nodig om ons wederom honderden jaren achteruit te zetten, door nogmaals vooral te prefereren wat je momenteel wenst, in plaats van echt objectief wetenschappelijk (niet klakkeloos overnemen wat anderen je wijs proberen te maken) vast te stellen wat er werkelijk aan de hand is.



Maar ja, dan moet je wel een ruggengraat hebben, en echt kunnen opstaan tegen al die "gerenommeerde" wetenschappers wiens inkomen afhangt van commerciële investeringen. Is niet makkelijk, geef je het te doen.



Maar de schijn dat je echt onafhankelijk bent, dat je echt voor de mensheid werkt, wel, die schijn is volkomen verdwenen. Je aast simpelweg op het geld van je geldschieters, en daarom spreek je hun woord.



Het vertrouwen in de wetenschap is juist daardoor totaal tanende, en hoe langer jullie wetenschappers daar niet massaal tegen opstaan, hoe lager dat vertrouwen wordt. Teveel van jullie hebben teveel invloed op onze levens, terwijl jullie feitelijk gekocht zijn. En dat moet stoppen, want als wij niet op onafhankelijke wetenschap kunnen vertrouwen, wat dan wel?



Zuiver jezelf, wetenschap. Verwerp alles wat beïnvloedbare invloed op jullie kan hebben. Op welke (minieme) manier dan ook. Tot die tijd gaat het respect voor jullie opinie alleen maar dalend zijn. Tot het moment dat jullie een onbetekende invloed zijn en dus afgedankt zullen worden. Blijf die pilaar van onafhankelijke wetenschappelijke beduiding die door niets anders beïnvloed kan worden, of ga ten onder aan de manipulatie van buitenaf die jullie als optioneel zien in hun strijd van almacht. Ga daarin mee en jullie zullen uiteindelijk verworpen worden als zijnde onbeduidend.



Je beweert academisch te zijn, sta daar dan ook voor. Volledig. Onweerlegbate feiten tellen, al het andere staat ter openlijke discussie, ongeacht door wie, of hoe, gebracht. Verzaak dat, en je bent niet langer academisch, niet langer wetenschappelijk, maar slechts een verspilbare pion in het spel van anderen machtiger dan jij bent. Tracht te beseffen wat dat in werkelijkheid betekent, slechts een pion te zijn voor het heil van enkele anderen. Door hen die geen donder geven om je titel of wat dan ook. Kun je dat? Of is je standaard reactie slechts tot wat je geprogrammeerd bent? Vraag jezelf... wanneer weet ik wanneer ik geïndoctrineerd ben? Heb je jezelf ooit die vraag gesteld? En echt academisch onderzocht?



Ben je academisch in staat om jezelf correct te beoordelen of je slechts een volger bent van een indoctrinatie? Of dat je academisch werkelijk in staat bent om indoctrinatie te herkennen en jezelf daarvan te bevrijden en echt wetenschappelijk vrij je eigen onderbouwde theorie daarover te propaganderen? Of krijg je dan wat tegenwerking? Alsof je een bepaalde richting ingeduwd wordt, en anders geen diploma, sociale drang, en meer van dat? En zo ja, waar en hoe verklaar je dat, als wetenschappelijk student, als zijnde vrij van last, wetenschappelijk correct, politiek bezoedeld vrij, slechts objectief biet subjectief, en zo meer?



Neem je waar dat de wel politiek geëngageerde medestudenten wel de betere cijfers krijgen? Dat vertellen wat men wilt horen beter gehonoreerd wordt? Hoe wetenschappelijk is dat? Is dat wel echte wetenschap in plaats van een politieke agenda doorduwen op basis van wat slechts personen in een machtspositie, met al hun beperkingen op werkelijk doorgronden qua wat voor karretje zij gespannen worden, je willen opdringen?



Realiseer je werkelijke positie. Neem je standpunt, en accepteer de gevolgen, want wat je hoopt, wat je vermoed, hoeft niet te leiden tot de daadwerkelijke resultaten.



Ben je een echte wetenschapper? Of slecht een volger van het hedendaagse narratief en buig je daarvoor? Want realiseer je, het narratief van vandaag hoeft niet het narratief van morgen te zijn. En wil je dan gebrandmerkt zijn als zijnde gebrandmerkt te zijn van het vorige narratief? Wil je niet beter beoordeeld worden op wat wetenschappelijk, objectief, vast te stellen vatt?



Ooit zij iemand, ik word liever beoordeeld om wie ik ben, wat ik doe, dan beoordeeld te worden op wat anderen van mij denken.